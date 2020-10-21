Son dakika: Akşener: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak (3)

Son dakika haber: 'MİLLETİN SESİNİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de katıldığı teşkilat değerlendirme toplantısında konuştu.

'MİLLETİN SESİNİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'de katıldığı teşkilat değerlendirme toplantısında konuştu. Akşener, "Türkiye'nin gerçek dertlerini nasıl konuşabiliriz' diye çarıklarımızı giyip, tekrar yollara düştük. Ziyaretlerimize Aksaray'dan başladık. İlçelerimizi gezdik, esnaflarımızı dinledik. Esnafın durumunun vahim olduğunu gördük. Kayseri'de üç yerde hiciv yapan ve anlatırken gözleri dolan esnaflarla karşılaştık. Elektrik, elektronik mühendisi olan çocukların tezgahtarlık yaptığını gördük. Bu ülkede elektrik- elektronik mühendisi iş bulamıyorsa batsın bu dünya. Bizler çatlasalar da patlasalar da çalışmaya ve milleti dinlemeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Meclis'in kürsülerinde milletin sesini haykırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BANA 'KAFİR' DEDİLER'

İYİ Parti'nin zor dönemlerden geçen ve halkın teveccühü ile girdiği ilk seçimlerde 43 milletvekili çıkaran parti olduğunu kaydeden Akşener, "Bu ülkede kadın siyasetçinin evi gece yarısı basıldı. 28 Şubat'ın Meral Akşener'ine yani bana 'kafir' dediler. Kendilerine bakmadan ben dahil hepimize FETÖ'cü dediler. Bu ülkede siyasetçi 40 kişidir, herkes birbirini bilir. Namertlerle dövüşüyoruz, milletimizin adına. Delikanlı gibi adam gibi çıkın. Mert olun, delikanlı olun. Alışmışlar 'ceketimi assam kazanırım' demeye. Bundan sonra yok öyle yağma. Artık İYİ Parti var. Partimizi zor kurduk, kalıcı kıldık. Kayseri'nin ilçelerinde yüzde 75 oy alan iktidar partisinin seçmeni 'Allah oyumu onlara zehir zıkkım' etsin diyorsa bu iş bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ