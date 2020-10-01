Son dakika... Akşener: İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum
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Son dakika... Akşener: İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum

01.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:47
Son dakika... Akşener: İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum

Son dakika habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partide yaşanan tartışmalara ilişkin "Bizim derdimiz memleket meselesi. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partide yaşanan tartışmalara ilişkin "Bizim derdimiz memleket meselesi. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" dedi.  

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki kapalı grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Biz bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Önce Sayın Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin şahsında bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli'nin beyanını okudum. Burada anlayama çalıştığımız şey şu; Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyorlar, yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor, onu anlamaya çalışıyoruz" dedi.Akşener, parti içinde yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine de "Bizim derdimiz memleket meselesi. Derdimiz işsizlik, mutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.


Son dakika... Akşener: İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum
Son dakika... Akşener: İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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