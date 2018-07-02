"Akşener, Erdoğan'ın Yardımcısı Olacak" İddiasına AK Parti'den Net Cevap: Söz Konusu Değil

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildi' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Ünal, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." diye konuştu.

İYİ PARTİ DE YALANLAMIŞTI

Sosyal medya üzerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi götürüleceğine dair iddialar konuşulmaya başlanmıştı. İddiaların sıklıkla konuşulması üzerine İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan açıklama geldi. Çıray iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.

"GÜNDEME GELMEDİ"

Çıray'ın açıklamalarının ardından bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi.