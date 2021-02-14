Son Dakika | Akşener'den, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı
14.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:30
Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan