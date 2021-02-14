Son Dakika | Akşener'den, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı

Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.