Son Dakika: Akşehir'de KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı Son dakika haberleri: Konya'nın Akşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Akşehir Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı Abdullah Yüksel ile Belediye Başkanı Salih Akkaya önderliğinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimler yapıldı.

Bu kapsamda giyim mağazaları, bankalar, alışveriş merkezleri, pazarcı esnaflar, optikler, eczacılar, sarraflar, kırtasiye gibi iş yerlerinde denetim yapan heyet, incelemelerde bulundu.

Yüksel ve Akkaya, esnaf ve vatandaşlara koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar ilgili bilgilendirme yaptı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında da uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA