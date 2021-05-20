Son dakika... Akşehir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Akşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 23 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda boş makaron ile bir miktar sigara ele geçirildi.