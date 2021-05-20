Son dakika... Akşehir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu
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Son dakika... Akşehir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Son dakika... Akşehir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Akşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 23 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda boş makaron ile bir miktar sigara ele geçirildi.

Akşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 23 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda boş makaron ile bir miktar sigara ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında, Meydan Mahallesi'ndeki E.P'ye ait işyerinde kaçak tütün ve dolma sigara satıldığını tespit etti.

Alınan arama kararı ile belirtilen adreste yapılan aramada, açık vaziyette paketlerde 22 kilo 650 gram kıyılmış tütün, 118 paket halinde 23 bin 600 boş makaron ve 58 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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