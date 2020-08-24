Son dakika... AKSARAY Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika... AKSARAY Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAKSARAY'da çekiciyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

24.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:47

Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY'da çekiciyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Sevimli (27) yönetimindeki 51 ARR 293 plakalı otomobil, Erhan Bektaş'ın (33) kullandığı 68 FF 393 plakalı çekiciyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki 68 AK 158 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Necmettin Sevimli ve yanındaki Mustafa Bakırcı (25) yaralandı. Yaralılar Sevimli ve Bakırcı, ihbar üzerine çağrılan kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Bakırcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sevimli'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Son dakika... AKSARAY Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

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