Son Dakika | Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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Son Dakika | Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Son Dakika | Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AKSARAY merkezli 3 ilde, polisin FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY merkezli 3 ilde, polisin FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Aksaray Terörle Mücadele Şubesi tarafından Aksaray merkezli Konya ve Ankara 'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümün ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi.


Son Dakika | Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika | Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika | Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika | Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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