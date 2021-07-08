Son dakika: Aksaray jandarmadan kenevir operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da bir köy evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, müstakil evin bahçesinde ekili 14 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Aksaray'da bir köy evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, müstakil evin bahçesinde ekili 14 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Eskil ilçesine bağlı Katrancı köyünde ikamet eden İ.E. isimli şahsın bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek eve operasyon düzenledi. Evin bahçesinde arama yapan jandarma ekipleri, 14 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülen şüpheli adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı