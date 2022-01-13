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Son dakika! Aksaray jandarma KADES eğitimlerini sürdürüyor

Son dakika! Aksaray jandarma KADES eğitimlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Aksaray'da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını hızla sürdüren jandarma ekipleri; ilçe, belde ve köylerde tüm kadınların kapısını çalıyor.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulaması tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını hızla sürdüren jandarma ekipleri; ilçe, belde ve köylerde tüm kadınların kapısını çalıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve KADES programı kapsamında tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına hızla devam eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ilçe, belde ve köyleri gezmeye devam ediyor. Jandarma ekipleri gittikleri her yerde tüm kadınların kapısını çalarak, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıyor. En ücra köşelere bile ulaşarak kadınlara eğitim veren Jandarma ekipleri uygulamayı kadınların telefonlarına yükleyerek en ufak bir risk durumunda 'Acil' butonuna basmaları gerektiğini anlatıyor.

Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında icra edilen bilgilendirme faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Son dakika! Aksaray jandarma KADES eğitimlerini sürdürüyor

Son dakika! Aksaray jandarma KADES eğitimlerini sürdürüyor

Son dakika! Aksaray jandarma KADES eğitimlerini sürdürüyor

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