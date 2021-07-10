Son Dakika | Aksaray'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
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Son Dakika | Aksaray'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Son Dakika | Aksaray'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aksaray merkezli 3 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Aksaray merkezli 3 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray merkezli Konya ve Ankara'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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