Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Samet Dölek (19) idaresindeki 68 ACM 729 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5131. Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan Dölek sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.