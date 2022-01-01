Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Oğuzhan Demiray - Haberler | Güncel

Aksaray'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Samet Dölek (19) idaresindeki 68 ACM 729 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5131. Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan Dölek sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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AA / Oğuzhan Demiray - Son Dakika Haberleri

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