Son Dakika | Aksaray'da sokak köpeklerinin bir eşeğe saldırısı kameraya yansıdı
AA / Hacı Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Aksaray'ın Eskil ilçesinde sokak köpeklerinin eşeğe saldırısı, cep telefonuyla görüntülendi.
AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde sokak köpeklerinin eşeğe saldırısı, cep telefonuyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Çulfa köyü yaylasındaki merada otlayan eşeğe, onlarca başı boş sokak köpeği saldırdı.
Bölgeden aracıyla geçen İdris Duysak, duruma müdahale ederek eşeği kurtardı. Olayı cep telefonuyla çeken Duysak, eşeğin durumunun iyi olması üzerine serbest bıraktı.
Görüntülerde oldukça kalabalık sokak köpeklerinin eşeğe saldırması, görüntüyü çeken kişinin aracından inerek sokak köpeklerine bağırması ve eşeğin aracın yanına gelerek kurtulması yer alıyor.
AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri
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