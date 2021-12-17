Son dakika... Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde M.H.B'nin, ikametinde sahte içki imal ettiğini belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 16 litre sahte rakı, 4 litre sahte votka, 5 litre metil alkol ve bir miktar alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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