Son dakika! Aksaray'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aksaray'da denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aksaray'da denetimler gerçekleştirildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığındaki heyet, kentin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde esnaf ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

Vatandaşlara salgınla mücadelenin önemini belirten Vali Aydoğdu bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Alınan tedbirlere uymanın kişilerin kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından öneminin büyük olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu, "Aldığımız tedbirler ve halkımızın kurallara uymadaki ihtimamı ile bu mücadeleyi kazanırız. Bu işin şakasının olmadığını yaşayarak öğrenmemize gerek yok. Maske, mesafe ve hijyen en önemli tedbirimiz olmalı, bu konuda kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Bu konuda gerekirse, tüm mesaimizi halkımızın sağlığı için harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA