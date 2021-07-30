Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama

Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Aksaray'da uyuşturucu ticareti, sahte alkol ve silah ticareti yapan suç örgütü jandarmanın operasyonuyla çökertildi.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti, sahte alkol ve silah ticareti yapan suç örgütü jandarmanın operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Taşpınar beldesinde silah ticareti, uyuşturucu imal ve ticareti, sahte alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Nisan ayında başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak 2 şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri yaptığı teknik ve fiziksel takiple diğer şüphelilere ulaştı. Yaklaşık 3 ay boyunca B.D. isimli şahsın liderliğini yaptığı 8 kişilik suç örgütünü takip eden jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından 3 ayrı ara operasyon düzenledi. 28 Temmuz tarihinde Taşpınar Beldesine bir operasyon daha gerçekleştiren jandarma ekipleri suç örgütü lideri B.D. ve 7 şüpheli olmak üzere 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde, evlerinde ve eklenti yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 53 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet kama, 32 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 5 litre kaçak alkol, 2 adet cep telefonu ve 2 adet sim kart ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, suç örgütü lideri olduğu tespit edilen B.D. (40) ve Ş.D. (37) isimli 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Halkımızın suç örgütleri, zehir tacirleri ve kaçakçılardan korunması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Genç kızdan ürküten iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti
Genç kızdan ürküten iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti
Korona hastasından tükürük satın alıp, patronunun çayına katarak öldürmeye çalıştı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
Korona hastasından tükürük satın alıp, patronunun çayına katarak öldürmeye çalıştı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Düm Tek Tek Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Ali Koç Muslera Eda Erdem Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Aksaray'da jandarmadan suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:58:07. #1.15#

title