Son dakika: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski başpolis tutuklandı
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Son dakika: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski başpolis tutuklandı

Son dakika: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski başpolis tutuklandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başpolis, tutuklandı.

Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başpolis, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün polis mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli eski başpolis M.Y. (52) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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