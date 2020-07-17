Son dakika... Aksaray'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
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Son dakika... Aksaray'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Bir son dakika haberine göre Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Son dakika... Aksaray'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
17.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:51

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Kararların, asker uğurlama törenlerinin veya eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık yada kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar ve gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

Açıklamada, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken kişiden, "birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair" taahhütname alınmasına da karar verildiği kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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