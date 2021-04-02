Aksaray'da aile içi 'miras' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
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Aksaray'da aile içi 'miras' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'da aile içi 'miras' kavgası: 1 ölü, 6 yaralıAKSARAY'da, miras nedeniyle aile arasında çıkan kavgada Döndü Ç. (45), kayınpederi Cemal Ç.'nin (89) rastgele salladığı bıçağın göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Aksaray'da aile içi 'miras' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

AKSARAY'da, miras nedeniyle aile arasında çıkan kavgada Döndü Ç. (45), kayınpederi Cemal Ç.'nin (89) rastgele salladığı bıçağın göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti. Olayda Cemal Ç. ile 2 oğlu, 2 torunu ve 1 kızı da sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Hastanede tedavileri tamamlanan Cemal Ç. ile oğlu Muammer Ç., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta meydana geldi. Cemal Ç., birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Ç.'nin aynı sokakta oturan oğulları Muammer Ç. (52) ve Mustafa Ç. (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satılıp, satılmaması konusunda tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyürken, kavgaya Muammer Ç.'nin eşi Döndü Ç., oğulları Mustafa Ç. (28) ve Süleyman Ç. (18) de katıldı. Sopa da kullanılan kavgada Cemal Ç., iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı, gelini Döndü Ç.'nin göğsüne sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sona erdi.

Sopa darbeleriyle yaralanan Cemal Ç. ile göğsünden bıçaklanan gelini Döndü Ç., arbedede bıçak darbesiyle sol göğsünde kesi oluşan torunu Süleyman Ç., sol elinde bıçak kesisi olan ve başına sopayla vurulan oğlu Muammer Ç., sopa darbeleri alan oğlu Mustafa Ç., torunu Mustafa Ç. ve kızı Gülsever E., ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Döndü Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan Cemal Ç. ile oğlu Muammer Ç. ise gözaltına alındı. Diğer yaralıların da tedavileri tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

Aksaray'da aile içi 'miras' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da aile içi 'miras' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da aile içi 'miras' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da aile içi 'miras' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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