Son dakika! Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var Aksaray'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.