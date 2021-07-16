Son dakika! Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
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Son dakika! Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var Aksaray'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

AKSARAY - Aksaray'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi. 3 Aracın karıştığı trafik kazasında otomobiller adeta hurdaya dönerken araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde hayattı kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika! Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Son dakika! Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Aksaray'da 3 araçlı trafik kazası: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
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