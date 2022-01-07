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Son dakika! Akrabasını silahla vuran şahıs yakalandı

Son dakika! Akrabasını silahla vuran şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı akrabasını bacağından vurarak yaralayan 1 kişi, yapılan çalışma sonucunda yakalandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde tartıştığı akrabasını bacağından vurarak yaralayan 1 kişi, yapılan çalışma sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Say Mahallesi'nde yaşanan silahlı yaralama olayıyla ilgili çalışma başlattı. Akrabası S.H.'yi bacağından vurarak yaralayan G.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma yapan ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonla şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

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