Son dakika... Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem haberi... Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralıSAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
13.08.2020 23:48 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:58
Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA