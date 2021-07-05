Son dakika! AKO Grup, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi şirketi arasında yükselişini sürdürüyor
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Son dakika! AKO Grup, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi şirketi arasında yükselişini sürdürüyor

Son dakika! AKO Grup, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi şirketi arasında yükselişini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... AKO Grup, amiral gemisi PETLAS ve diğer markalarının performanslarıyla Fortune 500 Türkiye sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor.

AKO Grup, amiral gemisi PETLAS ve diğer markalarının performanslarıyla Fortune 500 Türkiye sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor.

AKO Grup açıklamasına göre, Fortune 500 Türkiye 2020 sıralamasında yerini bir önceki yıla göre 27 sıra yukarı taşıyan AKO Grup, 95. sıraya yükseldi ve Türkiye'nin en büyük 100 kuruluşu arasında yer aldı.

Grup, amiral gemisi PETLAS'ın yanı sıra bünyesinde faaliyet gösteren diğer sanayi kuruluşları AKO Akü, AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama'nın yüksek performansı ile, lastik distribütörlük faaliyetlerinin ve yüksek katma değerli ihracatın katkısı ile Fortune 500 Türkiye 2020 sıralamasında yerini bir önceki yıla göre 27 sıra yukarı taşıdı.

Türkiye'nin en büyük 100 kuruluşu arasında yer alan AKO Grup, 3,9 milyar liranın üzerindeki performansı ile Fortune 500 Türkiye net satışlara göre ilk 100 sıralamasında 95. sıraya yükseldi.

AKO Grubu'nun 2005 yılından bugüne dek 5 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiği PETLAS da İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 82., Brand Finance Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2021 raporunda da 59. sırada yer almış ve geçen yıl lastik sektöründe sıralamadaki yerini en fazla yükselten marka olma başarısı göstermişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, AKO Grubu'nun tüm iştiraklerinde AR-GE alanındaki yatırımlar, organizasyonel ve endüstriyel yatırımların yanı sıra marka yatırımlarına da önem verildiğini belirterek, "AKO Grup, yerli sermaye, yerli AR-GE ve mühendislik, yerli üretim gücü ile Türkiye'nin milli sanayi gücü kimliğini gururla taşıyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde rekabet gücümüz her gün artış gösteriyor. Her başarımız bizlere gurur veriyor, daha da iyi olma azmimizi ateşliyor. Bu başarıyı, tüm AKO Grup çalışanları, iş ortaklarımız, markamızı tercih eden tüketicilerimiz, kurumsal müşterilerimiz ve milletimizle paylaşıyor ve onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 14'üncüsü açıklanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye Araştırması, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan bir değerlendirme ile gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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