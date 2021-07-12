Son dakika: Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesi açıklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Kararda, darbe girişiminin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yanındaki sözde tepe yöneticiler aracılığıyla iletişimde olduğu sivil imamlar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması, 26 Kasım 2020'de yapıldı. Mahkeme kararında, sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, darbeyi yöneten askerler Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun'a, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast', '77 kişiyi kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Hasan Hüsnü Balıkçı darbe gecesi TBMM'yi, pilot Yarbay Mustafa Azimetli de Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalamıştı.

KÜLLİYEYİ BOMBALAYAN PİLOTA, 16 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETDarbe girişimi sırasında Akıncı Üssü nizamiyesinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açan eski Albay Ali Erarslan'a 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıl, darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş'a 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıl 6 ay, sanıklar eski pilot Ekrem Aydoğdu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden eski pilot Ertan Koral'a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl, yine emniyeti bombalayan eski pilot Mehmet Çetin Kaplan'a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 112 yıl 6 ay, Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'na 45 kez ağırlaştırılmış ve bin 170 yıl, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.291 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETSivil imamlar, darbenin yöneticisi olan asker sanıklar, darbe gecesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan 31 sanık dışında 260 sanığa da 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına 'kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Böylece toplam 291 sanığa en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 46 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİMahkeme, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verilen 46 sanıktan bazılarına, 'öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından değişen yıllarda hapis cezası verdi. 19 kişiye 'Anayasal düzeni ihlale yardım' suçundan 12 yıl 6 aydan 16 yıl 8 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası veren mahkeme, 41 kişiye de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe gecesi yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılınca firar eden FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz ile firari sanıklar Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dosyası ayrıldı. 2 sanık hakkında da başka mahkemede ceza aldıkları için hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, 70 sanığın tüm suçlardan beraatına karar verdi9 AY SONRA GEREKÇESİ AÇIKLANDI Kararın ardından mahkeme, yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda tüm sanıklar yönünde tek tek değerlendirme yapan mahkeme sivil imamlar Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma Genel Komutanlığı, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, firari Adil Öksüz'ün ise TSK imamı olduğu tespitini yaptı. Diğer sivil imam Harun Biniş'in ise darbe öncesi yapılan toplantılara katıldığı, teknik işleri yönlendirdiği belirtildi. Kararda, sivil imamların darbe gecesi ABD'de bulunun örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile irtibat kurdukları belirtilerek, Hakan Çiçek'in kullandığı telefon hattı üzerinden, saat 20: 49: 28'de cep telefonu rehberinde 'Eczacı Abdi' olarak kaydettiği Fetullah Gülen'in yanında bulunan örgüt yöneticisi Abdullah Bayram'a mesaj atarak, Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteğini belirttiği, 20.49: 34'te 'ölüm kalım' şeklinde mesaj attığı, 20: 49: 45'te 'abi bozun nmz' şeklinde mesaj attığı ve o anda namazda olan örgüt yöneticilerinin namazlarını bozarak örgüt liderinin kendisiyle telefonda görüşmesini sağlaması gerektiği isteğini ilettiği belirtildi. Saat 20.58: 25'te 'sen yanında ol' ve 20: 58: 30'da 'aramak gerekirse' şeklinde mesaj attığı ve görüşme sırasında 'Eczacı Abdi'nin Fetullah Gülen'in yanından ayrılmaması gerektiğini ve gelişmelerden anlık haber dar edeceğini söylediği belirtildi. Eczacı Abdi'nin sanığa 'buradayım' şeklinde cevaben mesaj yazdığının tespit edildiği, WhatsApp ve Viber uygulaması üzerinden darbe teşebbüsünün başlaması aşamasından sonra ABD Pensilvanya'da bulunan örgüt lideri Fetullah Gülen ve diğer örgüt yöneticileriyle anlık irtibat kurdukları ve görüşme yaptıklarının değerlendirildiği vurgulandı.

Kararda, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek, örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı da aktarılarak, sanıkların tek tek darbe girişimindeki rolleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan