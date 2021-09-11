Son dakika... Akhisar-Sındırgı yolunda kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Akhisar-Sındırgı yolunda kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Akhisar-Sındırgı yolunda kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Akhisar-Sındırgı karayolu 10.kilometresi eski hava meydanı mevkiinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Akhisar-Sındırgı karayolu 10.kilometresi eski hava meydanı mevkiinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Sındırgı'dan Akhisar istikametine gitmekte olan Emre F. yönetimindeki 45 YY 112 plakalı otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak karşı şeritten gelen Mehmet Ali A. yönetimindeki 45 J 4322 plakalı otobüse çarptı, ardından karşı yönden gelen Cihan E. yönetimindeki 10 V 3501 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası 45 YY 112 plakalı otomobilde bulunan sürücü Emre E. ve yolcu Berkay F., 45 J 4322 plakalı otobüste tek başına bulunan sürücü Mehmet Ali A. ve 10 V 3501 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cihan E., Hava E., Beyza E., Güngör Emin E. yaralandı. Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırılırken, 10 V 3501 plakalı otomobilde bulunan 11 yaşındaki Güngör Emir E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Barış Gezici/İHA)

Son dakika... Akhisar-Sındırgı yolunda kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika... Akhisar-Sındırgı yolunda kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika... Akhisar-Sındırgı yolunda kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Tanju Özcan Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Ozan Tufan Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Akhisar-Sındırgı yolunda kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 23:29:18. #1.11#