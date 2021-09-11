Son dakika... Akhisar-Sındırgı yolunda kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Akhisar-Sındırgı karayolu 10.kilometresi eski hava meydanı mevkiinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Sındırgı'dan Akhisar istikametine gitmekte olan Emre F. yönetimindeki 45 YY 112 plakalı otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak karşı şeritten gelen Mehmet Ali A. yönetimindeki 45 J 4322 plakalı otobüse çarptı, ardından karşı yönden gelen Cihan E. yönetimindeki 10 V 3501 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası 45 YY 112 plakalı otomobilde bulunan sürücü Emre E. ve yolcu Berkay F., 45 J 4322 plakalı otobüste tek başına bulunan sürücü Mehmet Ali A. ve 10 V 3501 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cihan E., Hava E., Beyza E., Güngör Emin E. yaralandı. Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırılırken, 10 V 3501 plakalı otomobilde bulunan 11 yaşındaki Güngör Emir E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Barış Gezici/İHA)