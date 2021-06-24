Son dakika... Akhisar'da arazide çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya saman hasar gördü
Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde arazi yangınında yaklaşık 2 bin balya saman yanarak zarar gördü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde arazi yangınında yaklaşık 2 bin balya saman yanarak zarar gördü.
Mecidiye Mahallesinde bir büyükbaş hayvan çiftçiliğinde iddiaya göre temizlik amacıyla yakılan ateş, samanlara sıçradı.
Hızla büyüyen yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye ekipleri müdahale etti
Söndürülen yangında yaklaşık 2 bin balya saman hasar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay