Son dakika... Akgöl Sazlıkları'nda su tutması için yapılan dolgu set tahrip edildi
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Son dakika... Akgöl Sazlıkları'nda su tutması için yapılan dolgu set tahrip edildi

Son dakika güncel haberi... Akgöl Sazlıkları'ndan görüntü Kuşlardan görüntü Tahrip edilen alandan görüntü Tahrip edilen alanla ilgili detay görüntüler Amatör fotoğrafçılıkla uğraşan Soner Sandıkçı'nın konuşması Bir başka amatör fotoğrafçı Gül Öksüzoğlu'nun konuşması Akgöl Sazlıkları'nda su tutması için yapılan dolgu...

07.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:22

Akgöl Sazlıkları'ndan görüntü

Kuşlardan görüntü

Tahrip edilen alandan görüntü

Tahrip edilen alanla ilgili detay görüntüler

Amatör fotoğrafçılıkla uğraşan Soner Sandıkçı'nın konuşması

Bir başka amatör fotoğrafçı Gül Öksüzoğlu'nun konuşması Akgöl Sazlıkları'nda su tutması için yapılan dolgu set tahrip edildi

Konya'da yer alan önemli sulak alanlardan Akgöl Sazlıkları'nda, suyun tutularak, kurumasının önüne geçilebilmesi için DSİ tarafından yaptırılan dolgu setin tahrip edilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu

Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında bulunan Konya'daki Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda, suyun tutulması ve kurumaması için 2013 yılında yaptırılan dolgu setin, iş makineleriyle tahrip edilmesi, üzüntü ile karşılandı.

Göçmen kuşların Türkiye'deki iki büyük göç yolundan biri üzerinde bulunan ve geçmişte 220 kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl Sazlıkları'nın bir kısmına yapılan dolgu setin, iş makinesi ile tahrip edilerek, su tutma kabiliyetinin yok edildiği gözlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü tarafından, sazlığın yeniden doğal yaşam alanı haline getirilmesi için 2013 yılında yapılan 6 bin 700 metre uzunluğundaki dolgu set, tahrip nedeniyle artık su tutmuyor.

Kuraklık ve kontrolsüz su kullanımı sonucu yaz aylarında büyük ölçüde kuruduğu için, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına alınan sazlıklarda, yıkılan setin onarılması bekleniyor.

Bölge sakinlerinden amatör fotoğrafçılıkla uğraşan Soner Sandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma tehlikesi yaşayan Akgöl'ün kurtarılması için yapılan dolgu setin tahrip edilmesinin herkesi üzdüğünü belirtti.

Setin kısa süre önce yıkıldığını düşündüklerini ifade eden Sandıkçı, "İzlerden anladığım kadarıyla set, traktör yardımı ile yarılmış ve göl havzasında birikmesi gereken su, yan taraftaki sazlık alana akıtılıyor. Bu bölgede saz işi ile geçimini sağlayanlar olduğunu biliyoruz. Yaz mevsimi içerisinde yabani kuş ve hayvanların ihtiyacı olan sulak alan perişan edilmiş. Doğal hayata ve DSİ'nin verdiği bunca emeğe yazık olmuş. Yetkililerden bir an önce bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyorum." diye konuştu.

"Gördüğüm manzara karşısında dehşet ve üzüntü içerisindeyim"

Bir başka amatör fotoğrafçı Gül Öksüzoğlu da her zaman fotoğraf çekmek için geldikleri Akgöl'deki manzaranın, herkesin içini acıttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok üzüldüm. 2013 yılında Akgöl'ün daha fazla ve daha uzun süre su tutması için DSİ tarafından yapılan bu setin, insan eli ile bilinçli olarak yıkıldığını gördük. Bu durum su kaybına yol açıyor. İnsanların Akgöl'ü daha iyi tanıması ve iyi korumasını istiyoruz. Devlet tarafından yapılan setin, insanlar tarafından kendi çıkarları ve maddi menfaatleri için yıkılmasını yanlış buluyorum. Gördüğüm manzara karşısında dehşet ve üzüntü içerisindeyim."

Son dakika... Akgöl Sazlıkları'nda su tutması için yapılan dolgu set tahrip edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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