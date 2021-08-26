AKEV'DEN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA DESTEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKEV'DEN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA DESTEK

AKEV'DEN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA DESTEK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile down sendromlu çocuklara, dört hafta boyunca eğitim verildi.

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile down sendromlu çocuklara, dört hafta boyunca eğitim verildi. Spor, müzik, resim ve gastronomi alanlarında eğitim alan öğrencilerin gayreti renkli görüntülere sahne oldu.

2-27 Ağustos tarihleri arasında down sendromlu bireylere yönelik düzenlenen 'Özel Eğitim Çocuklarıyla Akademik Çalışma Programı'nda sona gelindi. Etkinliğe katılan çocuklarla, dört hafta boyunca, haftada üç gün, akademisyenler eşliğinde eğitim verildi. Spor, müzik, resim ve gastronomi alanlarında eğitim alan öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde keyif dolu anlar yaşadı. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen programa katılan çocukların başarı belgeleri ise dün düzenlenen törenle verildi.

AMACIMIZ ÇOCUKLARIN BİRBİRLERİYLE SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

Sertifika törenine katılan AKEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Aydın, amaçlarının çocukların birbirleriyle sosyalleşmesini, grup halinde çalışmasını ve fiziksel aktivitelerinin gelişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Aydın, 'AKEV 1995 yılında bu ülkenin en büyük sermayesinin eğitimli insan olduğuna inanan Doç. Dr. Mustafa Aydın başkanlığında, çok değerli akademisyenler ve iş adamları tarafından oluşan bir grup tarafından kurulmuş bir vakıftır. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kurucu vakfıdır. Bu programla özel eğitim gerektiren çocuklarımıza bir akademik çalışma programı hazırladık' ifadelerini kullandı.

AKADEMİSYENLER VE GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER EŞLİK ETTİ

Eğitim süreci boyunca özel bir çalışma programı hazırladıklarını belirten Aydın, 'Bunu da İstanbul Aydın Üniversitesi'nin akademisyenleri ve gönüllü öğrencilerimizin iş birliğiyle başardık. Program 2 Ağustos'ta başladı. Çocuklarımız haftada 3 gün gelerek her gün bir branştan eğitim aldılar. Bir gün spor, bir gün resim, bir gün de gastronomi dalında eğitim aldılar ve çok eğlenceli geçti. Birçok çocuğumuzun fiziksel aktivitesinde çok güzel gelişmeler kaydettik. Biz bu gelişmeleri gördükçe büyük mutluluk ve gurur duyduk' dedi.

ÇOCUKLARIMIZ BİR ŞEY YAPABİLMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Çocuğu eğitime katılan bir veli, eğitimlerin çok verimli geçtiğine dikkat çekerek, 'Çocuklarımız artık biz söylemeden evde kendileri hazırlanarak, üniversiteye geliyormuş gibi, mutlulukla geliyorlar. Burada yaptığı etkinlikleri hemen evde heyecanla babasına ve kardeşine anlatıyor. Çok verimli geçtiği için çok mutlular. Böyle projeler hep olsun istiyoruz. Böyle destekler bekliyoruz çünkü çocuklarımız da bir şey yapabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar' diye konuştu.

BÖYLE ETKİNLİKLERİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ

Çocuğunun yaptığı her şeyi evde annesine anlattığını ve buraya gelmekten çok mutlu olduğunu söyleyen başka bir veli ise, 'Yemek yaptığını söyleyip işaret ediyor. Buradan annesine yaptığı yemekleri de götürüyoruz. Böyle etkinliklerin devam etmesini isteriz. Ben çok mutluyum, sabahları buraya gelmek için benden önce kalkmış oluyor. Beni 'mama yemeye gitmiyor muyuz" diyerek kapıda karşılıyor. Üniversiteyi de çok sevdi. Okula gidiyoruz dediğimiz zaman direkt geliyor? dedi.

Eğitime katılan çocuklar ise, çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

AKEV'DEN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA DESTEK
AKEV'DEN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA DESTEK
AKEV'DEN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA DESTEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Haydar Ali Yıldız
Magazin Seda Sayan Kaan Yıldırım Burak Özçivit Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AKEV'DEN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA DESTEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:22:23. #1.15#

title