Son dakika: Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 22 Temmuz Perşembe Akdeniz ve Ege Denizi depremleri nerede oldu? Deprem üssü neresi?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 22 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? 22 Temmuz Perşembe nerelerde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 22 Temmuz Perşembe 2021 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Bugün Akdeniz'de deprem mi oldu? 22 Temmuz Perşembe Ege Denizi deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? İşte son depremler listesi!
EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'da yer alan verilere göre 22 Temmuz Perşembe saat 17:16 sularında Ege Denizi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad'ın paylaşımı şu şekilde:
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Ege Denizi, 41.07 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.07.2021, 17:16:26 TSİ
Enlem : 36.3935 N
Boylam : 27.0801 E
Derinlik : 6.16 km
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22 TEMMUZ AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 22 Temmuz Perşembe günü saat 17:16 civarında Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.