Son dakika: Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 22 Temmuz Perşembe Akdeniz ve Ege Denizi depremleri nerede oldu? Deprem üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 22 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? 22 Temmuz Perşembe nerelerde deprem oldu?