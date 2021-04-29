Son dakika... Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan 26 yaşındaki doktor yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika... Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan 26 yaşındaki doktor yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika... Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan 26 yaşındaki doktor yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Süleyman Törehan Tarık, bağışıklık sisteminin bozukluğuna bağlı gelişen Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) teşhisiyle hayatını kaybetti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Dr. Süleyman Törehan Tarık, bağışıklık sisteminin bozukluğuna bağlı gelişen Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) teşhisiyle hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olan Tarık, rahatsızlanınca görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

Bir süre tedavi gören Tarık, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Ender görülen HLH teşhisi konulan genç doktor, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tarık'ın cenazesinin Kütahya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Üniversitemiz hastanesinde görev yapan Dr. Süleyman Törehan Tarık henüz 26 yaşında aramızdan ayrıldı. Hayat kurtarma ülküsüyle mesleğini aşkla yapan sevgili kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve Akdeniz Üniversitesi ailemize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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