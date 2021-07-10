Son Dakika | Akdeniz fokundan sabah denize girenlere görsel şov
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Son Dakika | Akdeniz fokundan sabah denize girenlere görsel şov

Son Dakika | Akdeniz fokundan sabah denize girenlere görsel şov
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da doğal güzelliği ile bilinen Erenkuş Plajı'nda sabah denize giren vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz fokunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Antalya'da doğal güzelliği ile bilinen Erenkuş Plajı'nda sabah denize giren vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz fokunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fok, suya batıp çıkarak görsel güzellik oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Antalya'da zaman zaman su yüzeyinde görünerek vatandaşların ilgi odağı olan Akdeniz foku, bu kez Muratpaşa ilçesi Erenkuş Plajında görüntülendi. Sabah saatlerinde denize giren turistlerin ve vatandaşların arasında yüzen fok, adeta görsel güzellik oluşturdu. Foku karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fok bir süre daha vatandaşların bulunduğu alanda göründükten sonra ortadan kayboldu. Öte yandan bir başka fok 2 gün önce Kaş İlçesi'nde sahilde dalgaların keyfini çıkartırken görüntülenmişti. O anlar da cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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