Son dakika... Akdeniz'de engellilere yönelik kişisel bakım hizmeti sürüyor
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Son dakika... Akdeniz'de engellilere yönelik kişisel bakım hizmeti sürüyor

Son dakika... Akdeniz'de engellilere yönelik kişisel bakım hizmeti sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesine bağlı vatandaşların da kişisel bakım hizmetinden yararlanmasının sağlandığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesine bağlı vatandaşların da kişisel bakım hizmetinden yararlanmasının sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar yalnız bırakılmıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde ilçe genelinde yaşayan kimsesiz, yaşlı, hasta veya engelleri nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara sunulan hizmet, hiçbir ayrım gözetilmeden devam ediyor. Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, bu kapsamda Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesine bağlı vatandaşlara da kişisel bakım hizmeti sunuyor.

"Birer engelli adayı olduğumuzu unutmamalıyız"

Sosyal belediyecilik noktasında Akdeniz ilçesinin tamamına hizmet verdiklerine vurgu yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda hiçbir ayrım gözetmeden Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi'ndeki vatandaşlarımızın da hizmetlerimizden faydalanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizlerin de birer engelli adayı olduğunu unutmadan, onlara yürekten destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Her daim vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Başkan Gültak; "Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın yanında olmak, gereksinimleri karşılamak belediyeciliğin de ötesinde her şeyden önce insanlık adına en önemli görevlerimizden biridir. Bizler bu bilinçle Akdeniz'deki her bir vatandaşımızın çıkarlarını korumak, onların her daim yanında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akdeniz'de yaşayan hiç kimsenin yalnız ve çaresiz olmadığını hissettirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika... Akdeniz'de engellilere yönelik kişisel bakım hizmeti sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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