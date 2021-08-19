Son Dakika Akdeniz'de deprem oldu mu? 19 Ağustos 2021 deprem oldu mu? Akdeniz'de ne zaman deprem oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu?
Son dakika: Akdeniz'de deprem Son Dakika! 19 Ağustos Akdeniz'de deprem oldu mu? Akdeniz'de ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Akdeniz'de deprem! Az önce deprem mi oldu?
Son Dakika: Akdeniz'de deprem Son Dakika! 19 Ağustos Akdeniz'de deprem oldu mu? Akdeniz'de ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte detaylar haberimizde...
SON DAKİKA: AKDENİZ'DE DEPREM OLDU MU 2021?
Alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de saat 14.26'da, büyüklüğü 4.6 olan deprem meydana gelmiştir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre Akdeniz'de en son 14.46'da 2.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Akdeniz'de en son 2.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 19 Ağustos Salı AFAD güncel deprem listesi:
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?
Akdeniz'de meydana gelen deprem il ilgili henüz ölü veya yaralı olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.