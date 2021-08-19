Son Dakika Akdeniz'de deprem oldu mu? 19 Ağustos 2021 deprem oldu mu? Akdeniz'de ne zaman deprem oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu?

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