Son Dakika: Akdeniz'de deprem oldu! Akdeniz depremi şiddeti kaç? Deprem nerede oldu? Merkez üssü?

Son dakika AFAD ve Kandilli verilerine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem'in ardından merkez üssü neresi merak edildi. 22 Ocak depremi ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

Akdeniz'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar depremin şiddetini ve merkez üssünü merak etti. Peki 22 Ocak 2021 Cuma günü Akdeniz'de nerede deprem oldu? Deprem kaç nokta kaç şiddetinde oldu?

22 OCAK CUMA NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklama göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremleri takip etmek için "deprem.afad.gov.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdenizde ML 4.4, Mw 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 09:57 olarak tespit edildi. Derimlik ise 13.8 km olarak belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın resmi sitesine göre "Ege Denizi, 36.84 km.Dodecanese (Yunanistan), 110.65 km. Datça (Mugla)" açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...