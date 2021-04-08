Son Dakika! Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz (Oniki Adalar) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son Dakika! Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz (Oniki Adalar) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Son Dakika! Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz (Oniki Adalar) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 8 Nisan Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Akdeniz'de deprem mi oldu? 12 Adalar'da deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz Oniki Adalar'da ML 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de ML 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Akdeniz Oniki Adalar'da meydana geldi.

Son Dakika! Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz (Oniki Adalar) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER

Afad'a göre Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika! Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz (Oniki Adalar) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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