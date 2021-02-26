Son Dakika! Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 26 Şubat Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Akdeniz'de deprem mi oldu?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de ML 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?
AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında ML 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 26 Şubat Cuma günü saat 18:46 civarında gerçekleşti.
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AFAD SON DEPREMLER
Afad'a göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.