Son Dakika | Akdeniz Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 nedeniyle maddi destek

Akdeniz Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 490 personele 500 lira maddi destek yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, belediyenin makine ikmal sahasına yaptığı ziyarette, ilçe sınırlarında ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışması yapan ekiplerle bir araya geldi.

Gültak, işçilerle sohbet edip 500 lira salgın desteğinin banka hesaplarına yatırıldığı müjdesini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, ekiplerin Kovid-19'a karşı büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Salgınla mücadelede görev alan, gece gündüz demeden özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 490 belediye işçimize pandemi nedeniyle 500 liralık destekte bulunduk. Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde işçilerimize toplamda 245 bin liralık destek sağladık." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci