Son Dakika | Akdeniz Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 nedeniyle maddi destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Akdeniz Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 nedeniyle maddi destek

12.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:24
Son Dakika | Akdeniz Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 nedeniyle maddi destek

Son dakika haber: Akdeniz Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 490 personele 500 lira maddi destek yapıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 490 personele 500 lira maddi destek yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, belediyenin makine ikmal sahasına yaptığı ziyarette, ilçe sınırlarında ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışması yapan ekiplerle bir araya geldi.

Gültak, işçilerle sohbet edip 500 lira salgın desteğinin banka hesaplarına yatırıldığı müjdesini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, ekiplerin Kovid-19'a karşı büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Salgınla mücadelede görev alan, gece gündüz demeden özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 490 belediye işçimize pandemi nedeniyle 500 liralık destekte bulunduk. Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde işçilerimize toplamda 245 bin liralık destek sağladık." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Cemal Hünal Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Akdeniz Belediyesi çalışanlarına Kovid-19 nedeniyle maddi destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:28:22. #1.14#
title