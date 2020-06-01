Son Dakika: Akçakale'de kafe ve restoranlar denetlendi
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Son Dakika: Akçakale'de kafe ve restoranlar denetlendi

Son dakika güncel haberi... Akçakale Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve çay bahçelerinde denetim yaptı.

Son Dakika: Akçakale'de kafe ve restoranlar denetlendi
01.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:41

Akçakale Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve çay bahçelerinde denetim yaptı.

Akçakale Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, özellikle müşterilerden sosyal mesafeyi korumaları ve işçilerin eldiven ve maske takmaları okey, kağıt ve tavla gibi oyunların oynanması konusunda uyarılarda bulundu.

Akçakale Belediye Başkan Mehmet Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs dolayısıyla iki buçuk aydır çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Allah'a şükür, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatın normalleşmesiyle ilgili attığı adıma paralel olarak biz de Akçakale Belediyesi olarak lokantalar, kahvehaneler gibi iş yerlerinde denetimlerimize başladık. Şu unutulmamalı, dünyada bu virüs bitmeden biz tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Akçakale halkına uzun dönemde yaptıkları riayetlere ve tedbirler için teşekkür ediyorum."

İşletme sahipleri de denetimleri yerinde bulduklarını ve bu kapsamda sağlanan hijyen desteğinden dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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