Son dakika... Akbaşoğlu: "28 Şubat uluslararası bir operasyondu"
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Son dakika... Akbaşoğlu: "28 Şubat uluslararası bir operasyondu"

26.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:40

Son dakika habere göre TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu düzenlediği basın toplantısında konuştu.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu düzenlediği basın toplantısında konuştu. (2)

Son dakika... Akbaşoğlu: '28 Şubat uluslararası bir operasyondu'
Son dakika... Akbaşoğlu: '28 Şubat uluslararası bir operasyondu'
Son dakika... Akbaşoğlu: '28 Şubat uluslararası bir operasyondu'
Son dakika... Akbaşoğlu: '28 Şubat uluslararası bir operasyondu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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