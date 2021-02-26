Son dakika... Akbaşoğlu: "28 Şubat uluslararası bir operasyondu"
26.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:40
Son dakika habere göre TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu düzenlediği basın toplantısında konuştu.
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu düzenlediği basın toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey