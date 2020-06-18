Son dakika... Akbabaya, Afrika'dan 5 bin kilometre uçarak geldiği Eskişehir'de tedavi
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Son dakika... Akbabaya, Afrika'dan 5 bin kilometre uçarak geldiği Eskişehir'de tedavi

Gelen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, zehirlendiği tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesinde olan küçük akbaba, hayvanat bahçesinde tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Son dakika... Akbabaya, Afrika'dan 5 bin kilometre uçarak geldiği Eskişehir'de tedavi
18.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:38

ESKİŞEHİR'de, zehirlendiği tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesinde olan küçük akbaba, hayvanat bahçesinde tedavi edilerek yeniden doğaya salındı. Üzerinde verici cihazı bulunan küçük akbabanın Türkiye'ye, geçen mayıs ayında Afrika'dan yaklaşık 5 bin kilometre uçarak geldiği tespit edilirken, doğaya salındıktan sonra uydu üzerinden takiple yeniden yuvalanma ile beslenme bölgesine ulaştığı anlaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü görevlileri, beslenme bölgesi Afrika olan ve nesli tükenme tehlikesindeki küçük akbaba türü kuşu baygın olarak buldu. Ekipler ilk kontrolünün ardından küçük akbabayı tedavisi için Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne getirdi. Burada yapılan kontrollerde zehirlendiği tespit edilen akbabanın üzerinde ise verici cihaz olduğu tespit edildi. Kuşları koruma programları yürüten Bulgaristan merkezli 'Birdlife' kuruluşu küçük akbabanın üzerindeki vericiden konum bilgisine erişerek, Eskişehir Hayvanat Bahçesi ile irtibata geçti. Küçük akbabanın sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı. Hayvanat Bahçesi'nde tedavisi tamamlanan küçük akbaba, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileriyle birlikte doğaya salındı.

ÜREME VE YAVRU BAKIMI İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞEskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, küçük akbabanın Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği verilerine göre nesli tehlike altında olan türler arasında yer aldığını söyledi. Küçük akbabaların Avrupa'daki önemli üreme alanlarının Eskişehir'in de aralarında bulunduğu Anadolu şehirleri olduğunu ifade ederek, "Kış dönemini Afrika'da geçiren küçük akbaba, uzun bir göç yolculuğundan sonra mayıs ayının sonlarında Avrupa'daki diğer yuva bölgelerine ve ülkemize gelir. Üreme ve yavru bakımı dönemi olan yaz aylarını bu bölgelerde geçirdikten sonra sonbaharda yavrularıyla beraber Afrika'ya geri dönerler. Eskişehir Hayvanat Bahçesi olarak tedavi ettiğimiz akbabanın doğaya tekrar kazandırılmasından önce aldığımız kan numunesini zehirlenme bulgularını incelemek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderdik" dedi.5 BİN KİLOMETRE UÇMUŞ

Bulgaristan merkezli 'Birdlife' kuruluşu küçük akbabayı, üzerindeki verici cihazıyla uydu üzerinden takibe aldı. Geçen mayıs ayında Afrika'dan yaklaşık 5 bin kilometre uçarak Türkiye'ye geldiği belirlenen küçük akbabanın tedavisinin ardından yeniden yuvasında ve beslenme bölgesinde olduğu anlaşıldı. 'Birdlife' kuruluşunun paylaştığı veri haritasında küçük akbabanın sadece kara parçaları üzerinden uçtuğu ve deniz üstü uçuş yapmadığı görüldü. Küçük akbabanın Etiyopya, Eritre, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Suriye üzerinden Türkiye'ye girerek Eskişehir'e ulaştığı anlaşıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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