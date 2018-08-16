Son Dakika! Akaryakıta ÖTV Zammı! Benzin ve Motorinde Pompa Fiyatı Yüzde 9 Arttı

Akaryakıta bugünden itibaren ÖTV zammı geldi. Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 arttı. Eşel sistemde ise değişiklik yapılmayacak. Bundan sonra gelecek zamlar ÖTV'den indirilecek.

POMPA FİYATLARI YÜZDE 9 ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi geldi. Düzenleme sonucu, akrayakıt pompa fiyatları yüzde 9 arttı.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 45 KURUŞ, BENZİNİN 50 KURUŞ ARTTI

Belirlenen yeni ÖTV oranları Resmi Gazete'de yayımlandı ve akaryakıt pompa fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre; motorinin litre fiyatı 45, benzinin 50, LPG'nin de 30 kuruş arttı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Bu sistem devam ediyor ancak 21 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan bu sistemde, o tarihten bu yana ÖTV'de meydana gelen erime nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi. Güncellenen oranlarla eşel mobil sistemi devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.