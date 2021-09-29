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Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

Son dakika haberler... Samsun'da 26 bin 200 litre akaryakıt yüklü tanker çıkan yangın söndürülürken, kadın trafik polisi soğutma çalışmasına itfaiye hortumu ile destek verdi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 26 bin 200 litre akaryakıt yüklü tanker çıkan yangın söndürülürken, kadın trafik polisi soğutma çalışmasına itfaiye hortumu ile destek verdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tekkeköy ilçesindeki akaryakıt dolum tesislerinden yüklediği 26 bin 200 litre akaryakıtı Samsun Limanı'ndaki gümrük sahasında bulunan gemilere götüren Ali V. (24) idaresindeki 61 ABB 422 plakalı tanker, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracını kenarı çekip kendini son anda dışarı attı. Alevler tırın kupasını sardı. Yoldan geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ'ye ait tanker yangına ilk müdahaleyi yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale edip söndürdü. Karayolu üzerinden uzun araç kuyrukları oluştu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Işılay Kınal da itfaiye hortumun eline alarak yanan tırın soğutma çalışmasına destek verdi. - SAMSUN

Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

Son Dakika | Akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı, kadın polis söndürmek için destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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