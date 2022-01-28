Son dakika... Akaryakıt istasyonundaki soygunda 15 yaşındaki çocuğu öldüren zanlılar tutuklandı

BATMAN (İHA) - Batman'da hırsızlık için girdikleri akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla vurarak öldüren zanlılar yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde pazartesi günü soygun için gittikleri akaryakıt istasyonunda istasyon sahibinin oğlu 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla öldüren 3 kişi, jandarmanın kamera görüntülerinden tespit etmesi ile yakalandı. Olayın ardından 17 yaşındaki zanlılardan M.S.K. ve N.K. yaşadıkları köye giderek saklanırken, silahla ateş ederek Ahmet Eren'i öldüren Sabır D.'nin de farklı bir köye giderek saklandığı öğrenildi. Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından dün gece yarısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlıların çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek amacıyla öldürme suçu" işledikleri gerekçesi ile tutuklanmasına karar verildi. Zanlılardan Sabır D., savcılık ve mahkemedeki ifadesinde Ahmet Eren'i soygun sırasında kendisinin öldürdüğünü ve 17 yaşındaki çocuklarda silah olmadığını söyledi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa