Son Dakika | Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu
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Son Dakika | Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden olduİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı.

Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli yanındaki el bombasını akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden ayrıldı. Olayı fark eden istasyon çalışanları panikle durumu polise bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı. Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda bir süre bekledikten sonra elindeki oyuncak bombayı fırlattığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Son Dakika | Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu
Son Dakika | Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu
Son Dakika | Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu
Son Dakika | Akaryakıt istasyonuna atılan oyuncak el bombası paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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