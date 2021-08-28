Son Dakika | Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava...
Son dakika gündem haberi: Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu.
Akar: " (Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer