Son Dakika | Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava...

Son Dakika | Akar: '(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu.

Akar: " (Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak
ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Hande Erçel Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Güler Fatih Terim Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:44:49. #1.14#

title