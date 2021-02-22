Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü
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Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

22.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:00
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, konvoyu saldırıya uğrayan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, konvoyu saldırıya uğrayan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, konvoyu saldırıya uğrayan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı telefonla aradı. 'Geçmiş olsun' dileğini ileten ve saldırıya ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Libyalı Bakan nezdinde tüm Libya için birlik ve dayanışma mesajı verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sarp Özer

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