Son Dakika: Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü
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Son Dakika: Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile bir araya geldi.

Son Dakika: Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü
12.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:03

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile bir araya geldi.

Akar, Kaba'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Kaba heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Birame Diop'un da yer aldığı görüşmenin açılışında konuşan Akar, "Cumhurbaşkanlarımız çerçeveyi çizdiler, bize düşen bu çizilen çerçeve içerisinde ortak tarihimiz ve ortak değerlerimizi dikkate almak suretiyle ilişkilerimizi geliştirmektir." dedi.

Gençlere yapılan yatırımın önemli olduğuna, bu kapsamda karşılıklı subay değişim programlarının önemine işaret eden Akar, "İki tarafın da birbirinin bilgi ve tecrübesinden yararlanması çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde ülkelerimize yönelik risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele konusunda önemli katkılar sağlanacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

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