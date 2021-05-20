Son Dakika | Akar: "(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi"
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Son Dakika | Akar: "(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtlaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladıAkar: "(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtlaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Akar: "(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi"

"PKK teröristtir, YPG teröristtir, DEAŞ teröristtir. Bunların ülkemize, milletimize, sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için yapılması gereken ne ise orada bizim birliklerimiz, personelimiz, komandolarımız, hava kuvvetlerimiz yapılması gereken ne ise bugüne kadar yaptı, yapmaya devam ediyor"

"İsrail yönetiminin yaptığı gibi, israilli askerlerin siyasilerin yaptığı gibi uluslararası hukuku hiçe sayarak insan haklarını hiçe sayarak herhangi bir faaliyetimiz asla sözkonusu değil."

Son Dakika | Akar: '(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi'
Son Dakika | Akar: '(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi'
Son Dakika | Akar: '(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi'
Son Dakika | Akar: '(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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Son Dakika | Akar: "(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler
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