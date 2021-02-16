Son dakika... Akar: "Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi.
16.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:29
Son dakika haberlerine göre Akar: "Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi.
Akar: "Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer