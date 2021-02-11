Son dakika... Akar: "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız."
11.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:58
Son dakika politika haberi... Akar: "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız."
Akar: "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan